قوات الإحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 08:12 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اندلعت مواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، تلتها اعتداءات عنيفة وثقتها مقاطع فيديو.

وأطلق عناصر جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز على الشبان والنساء والمسنين، ورد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "تم نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244601



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 15 أفريل 2022 | 14 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 18:56 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
16°
 Babnet20° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1521°-1319°-1218°-1124°-10
  • Avoirs en devises
    22703,4

  • (14 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25730 DT        1$ =3,02691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 avril)   648,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   