موسكو تعلن عن أضرار بالغة في سفينة حربية بعد وقوع "حريق وانفجار"


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 09:38 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض سفينة حربية رئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي لـ"أضرار بالغة" من جراء حريق تبعه انفجار ذخيرة على متنها.

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وقالت الوزارة في بيان إنه تم إجلاء طاقم الطراد الصاروخي المسمى "موسكفا" أو (موسكو) وجاري التحقيق في سبب الحادث.

وبحسب البيان، فإن "اندلاع حريق أدى إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد، مما تسبب بأضرار كبيرة".
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وكان مسؤول عسكري أوكراني قد زعم في وقت سابق إصابة السفينة الحربية الروسية بصاروخين أوكرانيين، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

واكتسب الطراد "موسكفا" سمعة سيئة في وقت مبكر من الحرب الروسية على أوكرانيا، عندما رفض حرس حدود أوكرانيون كانوا يدافعون عن جزيرة مطالب طاقمه بالاستسلام.

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