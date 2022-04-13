ليفربول يكتفي بالتعادل مع بنفيكا ويصعد للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 22:34 قراءة: 0 د, 26 ث
      
واصل ليفربول الإنجليزي مسيرته الناجحة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب تعادله المثير 3 / 3 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، اليوم الاربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة.

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واستغل ليفربول تفوقه على بنفيكا في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3 / 1 في العاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة، التي توج بها 6 مرات كان أخرها عام 2019، بعد فوزه 6 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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