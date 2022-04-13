مصر.. مصرع 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي في حادث حافلة جنوب البلاد

وكالات -

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق "أبو سمبل – أسوان".وأوضح حسام عبد الغفارالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة.وأشار عبد الغفار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، ووكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد وجه بسفر رئيس قطاع الطب العلاجي لمتابعة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الحادث الأليم.وأفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، وأكد أنه وجه الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين.