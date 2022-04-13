البنتاغون: الخط الساخن مع موسكو بشأن أوكرانيا لا يزال قائما


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 21:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أكد البنتاغون أن "الخط الساخن" بين واشنطن وموسكو الخاص بتفادي أي صدام في أوكرانيا قائم، لكنه لم يستخدم لتبادل أي معلومات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "حسبما أعرف، فإن خط الاتصال لتفادي الصدام لا يزال قائما. ونحن نتأكد منه كل يوم. وأنا لم أسمع أي إعلان يدل على عكس ذلك".

وأضاف: "لم أسمع كذلك عن أي شيء يدل على أننا استخدمناه لنقل أي معلومات".

وأشار إلى أن الخط لم يستخدم "بسبب عدم إبداء الجانب الروسي اهتماما بذلك".

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