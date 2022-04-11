وكالات -

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إيطاليا توقع اتفاقا مع الجزائر لزيادة واردات الغاز

أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية "عبد المجيد تبون" بعد ظهر اليوم الاثنين محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي " ماريو دراغي" الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.و كان رئيس الجمهورية قبل ذلك قد خص ضيف الجزائر باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي كان قد شرع في وقت سابق من نهار هذا الاثنين في زيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية "عبد المجيد تبون" حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة.وتندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز علاقات التعاون بين البلدين" حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا والجزائر وقعتا اتفاقات لتكثيف تعاونهما في قطاع الطاقة وزيادة صادرات الطاقة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إيطاليا.وقال دراجي إن الاتفاقات خطوة مهمة في مسعى إيطاليا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.وأبلغ الصحافيين في الجزائر العاصمة عقب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه ستكون هناك اتفاقات أخرى لاستبدال إمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا.