لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا من شأنها القضاء على نهج واشنطن نحو الهيمنة عالميا

وكالات -

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن العملية الروسية في أوكرانيا من شأنها وضع حد لنهج واشنطن الهادف للهيمنة على العالم.وقال لافروف في حديث لقناة "روسيا-24": "عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع حد لتوسع الولايات المتحدة ونهجها المتهورين نحو الهيمنة الكاملة، مع بقية الدول الغربية الخاضعة لها، في الساحة الدولية".وأضاف لافروف أن هذه الهيمنة "يجري بناؤها بأبشع انتهاكات للقانون الدولي، ووفق قواعد غامضة لا يكفون عن ترديدها ويطورونها على هواهم".