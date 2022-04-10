قبل اسبوع من ملاقاته الترجي بابطال افريقيا - وفاق سطيف ينقاد الى الهزيمة في البطولة الجزائرية

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انقاد وفاق سطيف منافس الترجي الرياضي في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الى الخسارة على ارضه امام مولودية وهران بهدف نظيف سهرة السبت بملعب 8 ماي 45 بسطيف في لقاء مؤجل لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الجزائر لكرة القدم.وسجل هدف اللقاء الوحيد عادل جعبوط في الدقيقة 74.وتجمد رصيد الوفاق في المركز الثامن ب34 نقطة مناصفة مع اولمبي الشلف فيما صعدت مولودية وهران الى المركز الثاني عشر رفقة هلال شلغوم العيد وامل الاربعاء برصيد 27 نقطة.يذكر ان وفاق سطيف سيستضيف الترجي الرياضي ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا ذهابا يوم 15 افريل على الساعة العاشرة ليلا بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة قبل التحول الى تونس لخوض جولة الاياب على ملعب حمادي العقربي برادس يوم 22 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.