الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 21:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة الهندية أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة نجحوا في تفكيك جسر حديدي في شرق البلاد يزن 500 طن وسرقته.

...

وذكرت الشرطة الهندية أن العملية غير اعتيادية حيث أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسئولين في قطاع الري.

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.
..


وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة فرانس برس إن اللصوص ادعوا أنهم مسئولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين، مشيرا إلى أن اللصوص "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة".

وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244316



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 09 أفريل 2022 | 8 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:28 05:54 04:24
Babnet
16°
 Babnet24° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1220°-1122°-1022°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    22729,2

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25685 DT        1$ =3,00317 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1581,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   