باكستان.. البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 21:12 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في تصويت جرى مساء يوم السبت.

...

وصوت البرلمان الباكستاني يوم السبت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر وهو حليف لخان، استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.
..


وأعلن بدء جلسة التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، الذي جلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244315



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 09 أفريل 2022 | 8 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:28 05:54 04:24
Babnet
16°
 Babnet24° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1220°-1122°-1022°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    22729,2

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25685 DT        1$ =3,00317 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1581,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   