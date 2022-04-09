السعودية ترفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها بعد تقلص المخاوف الصحية

فرانس 24 -

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قالت السلطات السعودية السبت إنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.وتضمن بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، ويجب على كل مسلم تأديته مرة واحدة في عمره إن كان يستطيع ذلك، وقد بلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.وبسبب تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.فيما اشترطت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".وفرضت السلطات على الحجاج من خارج المملكة الاستظهار بنتيجة فحص فيروس كورونا "بي سي آر" سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.فرانس24/ أ ف ب