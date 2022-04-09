أنباء عن تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

الجنرال ألكسندر دفورنيكوف قائد المنظقة الجنوبية في روسيا

Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 15:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أكد مسؤول غربي أن روسيا أعادت تنظيم قيادة عملياتها في أوكرانيا، وعينت قائدا جديدا يتمتع بخبرة واسعة في العمليات القتالية في سوريا
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لمراسل شؤون الدفاع في بي بي سي، غودرن كوريرا، إن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، هو من يقود القوات الروسية في أوكرانيا الآن.
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وبحسب المسؤول الغربي فإن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها دفورنيكوف أثناء قياد القوات الروسية في سوريا، تجعل من المتوقع " أن تتحسن القيادة الروسية بشكل عام".

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هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي على تلك التقارير.

وكانت روسيا قد دعمت قوات الرئيس السوري بشار الأسد في المواجهات ضد مسلحي المعارضة على مدار سنوات.

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