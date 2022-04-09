مانشستر يونايتد يبتعد عن مراكز الأبطال بالتعثر أمام إيفرتون


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 15:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مدوية أمام مضيفه إيفرتون بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

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وسجل هدف إيفرتون الوحيد، أنتوني جوردون في الدقيقة (27)، من خلال تسديدة لجوردون من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بماجواير وغيرت اتجاهها لتخدع دي خيا وتسكن الشباك.

بذلك، رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة، في المركز السابع.
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ليواصل مانشستر يونايتد التخبط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع المدرب رالف رانجنيك، وأصبحت مهمته بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا معقدة للغاية.



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