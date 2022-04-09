انتهى الحوار الوطني بعد الإعلان عن نتائج الاستشارة

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ذكر الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لضريح الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير بمناسبة ذكرى وفاته ان الحوار الوطني قد انطلق ،،جاء ذلك ردا على سؤال في الموضوع.طبعا يقصد قيس سعيد ان الحوار انطلق بعد لقاءاته في الايام الاخيرة مع المكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي الشغل و قيادة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة التونسية .و الواضح ان رؤية الرئيس قيس سعيد للحوار الوطني تختلف عن الجميع وهو الذي رفض سابقا كل دعوات الحوار خصوصاً من المنظمة الشغيلة ،و انطلاق الحوار يقصد به انه انتهى قبل يبدا ، لأن الحوار سيكون وفق مخرجات نتائج الاستشارة الوطنية التي اعلن عنها يوم20 مارس الماضي .هذه الاستشارة تحمل مضامين مشروع الرئيس قيس سعيد و رؤيته الشخصية حول النظام السياسي (النظام الرئاسي) و القانون الانتخابي (الانتخاب على الافراد في دورتين و ليس على القائمات) أي البناء القاعدي و الفكر المجالسي . و كل حوار سيكون لتزكية نتائج الاستشارة و لا يمكن ان يحيد عنها وهو ما يتنافى مع جوهر الحوار و اهدافه .تعتمد درجة تحقيق توافق الآراء في الحوار السياسي المرغوب فيه على ما يلي : توقيت الحوار ، والطرق الرئيسية التي يمكن أن يساهم بها الحوار في صنع السياسات العامة، وكيف يُقصد من الحوار أن يغذي عملية تطوير السياسة، وإذا كان هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرار ، فمن المرجح أن يكون الهدف من الحوار هو الحصول على إجماع لطريفة التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه البلاد ، وأن تطوير فهم مشترك لمزايا وعيوب الخيارات المدروسة سيكون أولوية عالية .و لاشك ان اولويات التونسيين اليوم معلومة لأن أسباب الازمة الاقتصادية سياسية بالاساس ، و كل حوار وطني لا يعالج اسباب عدم الاستقرار السياسي خلال العشرية الماضية سيكون تمديدا للازمة .. و يتوافق الجميع أن القانون الانتخابي الحالي لا يسمح بتشكيل حكومة مستقرة كما لا يسمح للحزب الفائز بالانتخابات ان يحكم مما ساهم في تكوين تحالفات هشة .أما من الجانب الأقتصادي فإن الاجراءات الموجعة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي تستوجب توافقا وطنيا خاصة انه يطلب موافقة الاتحاد العام التونسي الشغل و الذي يرفض ان يكون عصا يضرب بها قوت الشعب و مصالحه كما صرحت بعض قياداته و قال نور الدين الطبوبي ان الاتحاد لا يعارض اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي شريطة تقاسم اعباء التضحيات و ألا يدفع الاجراء التكلفة وحدهم كالعادة .الحوار الذي يريده الرئيس انتهى بعد الإعلان عن نتائج الاستشارة لأن فكر الرئيس هو التعامل مباشرة مع الشعب و رفضه للاحزاب التي يعتبر انها قد تجاوزها التاريخ لذلك كانت فكرة الانتخاب على الافراد و ليس على القائمات الذي سيلغي به دور الاحزاب كما يرفض ايضا الأجسام الوسيطة فلا تواصل إلا مع الشعب.. أما الاستفتاء الذي سيقع يوم25 جويلية فسيكون تتويجا للاستشارة الوطنية و دخول مخرجاتها حيز التنفيذي وهو ما سيحصل لذلك لن يحتاج الرئيس قيس سعيد الى حوار وطني لكنه سيبقى على تواصل مع من يتقاطعون معه فقط.كاتب و محلل سياسي