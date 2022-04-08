ليبيا.. العثور على 11 جثة بمقبرة جماعية في سرت


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 16:59 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - عثرت هيئة حكومية ليبية على مقبرة جماعية تضم رفات 11 شخصا مجهولي الهوية، وذلك في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت الساحلية.

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وقالت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" إن بقايا الجثث المستخرجة، نقلت إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة، وأضافت أن فرقها المختصة باشرت "أخذ عينات من العظام لنقلها الى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي".

وأعلنت الهيئة أن فرقها "قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية".
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وكانت الهيئة أعلنت في 17 يناير الماضي أن عدد الجثث التي تم استخراجها من مقابر جماعية وفردية، من مدينة ترهونة وجنوب طرابلس بلغ 278 جثة.

تعرضت مدينة سرت (مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي)، لدمار كبير، وكانت هدفاً لقصف مكثف للناتو، واشتباكات عنيفة على الأرض، قبل أن تتم الإطاحة بالقذافي.

خضعت المدينة لسيطرة "داعش" في مارس عام 2015، وحتى أواخر عام 2016.



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