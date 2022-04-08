الكرملين يتوقع انتهاء العملية الخاصة في أوكرانيا في المستقبل المنظور

وكالات -

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وتعليقا على تصريح صحفي سابق، كان قد أشار فيه إلى أن روسيا تأمل في أن "تحقق العملية أهدافها في الأيام المقبلة، وفي المستقبل المنظور، تنتهي بتحقيق أهدافها أو بمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني"، أكد بيسكوف في تصريح اليوم الجمعة، ذلك قائلا: "نحن نتحدث عن المستقبل المنظور".هذا ولا تزال العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ 24 فبراير مستمرة حتى الآن.وبالتوازي مع العمليات العسكرية تجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويحقق الأهداف التي أعنت عنها موسكو منذ بداية العملية.المصدر روسيا اليوم