دوري الأبطال.. "هاتريك" بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على تشيلسي في عقر داره

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حقق ريال مدريد الإسباني فوزا عريضا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و24 و46، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.