ماسك يجري استطلاعا لإضافة زر طال انتظاره في "تويتر"

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ونشر ماسك عبر حسابه على "تويتر" استطلاعا سأل فيه الجمهور ما إذا كان يرغبون إضافة زر "edit" لإعادة تحرير التغريدات التي ينشرونها.هذا وأعلنت شركة "تويتر" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، انضمام ماسك إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أن استحوذ على 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح الآن يمتلك 73،486،938 سهما في "تويتر".وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في شركة "تويتر"، بنسبة تفوق أربعة أضعاف حصة مؤسسها جاك دورسي، التي تبلغ نسبتها 2.25%.