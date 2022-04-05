الإمارات تحكم بالإعدام على إسرائيلية لحيازتها كمية من المخدرات


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 17:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - حكمت محكمة في الإمارات، على امرأة إسرائيلية بالإعدام لضبطها وبحيازتها نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين.

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وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن محكمة في الإمارات العربية المتحدة حكمت على امرأة إسرائيلية بالإعدام لحيازتها نصف كيلوغرام من الكوكايين.

وأشار إلى أن المرأة الإسرائيلية اعتقلت في آذار 2021 وادعت أن المخدرات ليست لها، ومن المتوقع أن يقدم محاميها استئنافا على الحكم.
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يذكر أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في الواقع، وبدلا من ذلك يتم استبدالها بعقوبة أخرى.

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