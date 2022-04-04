هيلاري كلينتون تثير غضب السعوديين بتصريحات عن معاملة المملكة بأسلوب "العصا والجزرة"

وكالات -

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وفي مقابلة ببرنامج "Meet the Press" على قناة "NBC"، علقت هيلاري كلينتون على قرير "رفض السعودية زيادة حصتها من إنتاج النفط لخفض الأسعار والعواقب التي يجب أن تتحملها الرياض"، بالقول: "أنا مستاءة من هذا القرار لأنني أراه قصير المدى ولا يصب في مصلحة أحد بما في ذلك مصلحتهم".وأضافت كلينتون: "كنت لأفعل كل ما بوسعي لأكون أكثر إقناعا وأن أتحدث عن العواقب".في حين قاطعها المذيع قائلا: "أسلوب العصا أم الجزرة؟" لترد كلينتون بالقول: "أعتقد أن عليك اتباع أسلوب العصا والجزرة، فنحن في أزمة وجودية اليوم، والجانب الإيجابي الوحيد من هذا "الاعتداء المروع وغير المبرر والذي لا عذر له على أوكرانيا، وارتكاب جيش بوتين جرائم حرب"، هو أن العالم الآن استفاق، والبعض استفاق قبل الآخر لكن على الجميع أن يصب انتباهه هنا"، حسب قولها.وأكملت: "البعض أكثر يقظة من الآخرين، ولكن على الجميع الانتباه..يتمثل التحدي الحقيقي في مجال الطاقة في القيام بكل شيء يمكننا مساعدة أوروبا على التخلص من ذلك".وبعد تصريحات المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديون عن غضبهم، حيث انتشر "هاشتاغ" "هيلاري كلينتون" في "تويتر".وذكر المغردون بحادثة تم تداولها حول "إغلاق هاتف وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، للهاتف خلال مكالمة مع كلينتون".