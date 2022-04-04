لافروف: الوضع في بوتشا استفزاز ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ونطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن

وكالات -

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع والفبركة في بوتشا هو استفزاز ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.وأضاف لافروف في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "تم شن وتنفيذ هجوم وهمي (مزيف ومفبرك) آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك وفقا للمخطط (الغربي).. أقيم هناك عرض مسرحي بعد أيام قليلة، وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".وشدد لافروف أن الحالة (الفبركات) في بوتشا بمثابة استفزاز، وهو تهديد للسلم والأمن الدوليين، منوها بأن روسيا ستطالب بريطانيا بأداء مهام رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعقد اجتماع حول الوضع في بوتشا.وفي وقت سابق، وزعت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى" يحركون أيديهم ويظهرون بصور غير واقعية ويتحركون.