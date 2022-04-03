الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من ألف سجين


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 21:49قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوا رئاسيا عن أكثر من ألف سجين بمناسبة حلول شهر رمضان.

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وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور... وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 02 رمضان 1443 هـ، الموافق 03 أبريل 2022، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا".

وأضاف البيان أن "السيد الرئيس كان قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة، تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام".

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