"سوناطراك" الجزائرية: نبحث مع "إيني" زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 21:44قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - قالت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الأحد، إنها تجري مناقشات مع مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا في الأجلين القصير والمتوسط.

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وذكرت الشركة في بيان على "فيسبوك" أن الجانبين "استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد - إنريكو ماتي".

ولم تكشف "سوناطراك" عن تفاصيل بشأن الكميات، فيما تعتبر الجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى إيطاليا.
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وكانت الرئاسة الجزائرية أفادت يوم الجمعة بأن وفدا من شركة "إيني" سيزور الجزائر اليوم الأحد "في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة".

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