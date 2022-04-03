"سوناطراك" الجزائرية: نبحث مع "إيني" زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا

وكالات -

. ..

. .

وذكرت الشركة في بيان على "فيسبوك" أن الجانبين "استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد - إنريكو ماتي".ولم تكشف "سوناطراك" عن تفاصيل بشأن الكميات، فيما تعتبر الجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى إيطاليا.وكانت الرئاسة الجزائرية أفادت يوم الجمعة بأن وفدا من شركة "إيني" سيزور الجزائر اليوم الأحد "في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة".