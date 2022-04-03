زيلينسكي: الولايات المتحدة لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 21:20قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لم تتلق حتى الآن من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا.

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن ممتنون كثيرا للولايات المتحدة على دعمها. في الحقيقة هذه مساعدة مهمة للغاية. ولكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، لم نتلقاها بعد من أي جهة حتى الآن، ويجب أن نحصل عليها".

وأضاف: "نحن الآن مهتمون بضمانات حقيقية وملزمة. يمكن أن تكون خمس دول ضامنة. أو حتى ثلاث دول تدعوا إلى حماية أوكرانيا وتشارك في ذلك".
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ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.

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