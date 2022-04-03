منظمة إغاثية: غرق أكثر من 90 مهاجرا في المتوسط جراء انقلاب قارب قادم من ليبيا


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 18:04قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإغاثية أن أكثر من 90 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا لدى محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا على متن قارب مكتظ.

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وذكرت المنظمة أن ناقلة نفط أنقذت في ساعات مبكرة من صباح أمس السبت أربعة مهاجرين في مياه المتوسط أكدوا أنهم من ركاب قارب منكوب انطلق من سواحل ليبيا الأسبوع الماضي، وكان على متنه حوالي 100 من المهاجرين الآخرين.

وأشارت المنظمة إلى أن الناقلة لم تستجب لمناشدتها بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، محذرة من أنهم يواجهون هناك "الاحتجاز وسوء المعاملة بدون شك".
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وحثت المنظمة إيطاليا ومالطا على "توفير مكان آمن للناجين"، ودعت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" وغيرها من وكالات الاتحاد الأوروبي إلى كشف تفاصيل الحادث.

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