ماكرون يعد بالمحاربة ضد "عودة إمبراطوريات" في حال إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

وكالات -

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وخلال تجمع انتخابي في باريس، اليوم السبت، قال ماكرون إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يتصديا لـ "الفوضى الجيوسياسية وعودة إمبراطوريات إلى الساحة العالمية والحروب التي من شأنها أن تؤجج صراعا عالميا".كما وعد الرئيس الفرنسي بزيادة الإنفاق الدفاعي كي تكون لفرنسا "قدرة سلمية كفيلة بخوض عمليات قتالية فعالة إذا ما استدعت الضرورة".وأكد ماكرون أن فرنسا في ظل رئاسته تبقى دولة مستقلة على الساحة الدولية، قائلا: "لسنا تابعين لأي جهة كانت.. وعلينا أن نكون أقوياء ومستقلين".وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أواخر الأسبوع المقبل. ويتوقع أن ينجح ماكرون في الوصول إلى الجولة الثانية من الاقتراع، باعتباره المرشح الأوفر حظا، وتليه في السباق الانتخابي مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين).