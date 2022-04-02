باجة: تسجيل رجّة أرضيّة بقوّة 3.8 درجة في تيبار


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 21:33قراءة: 0 د, 11 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 2 أفريل 2022 على الساعة 18 و50 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية بمعتمدية تيبار من ولاية باجة.

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