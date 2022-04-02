الرئيس الموريتاني يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل

وكالات -

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وزراء جدد

كشف مرسوم رئاسي صدر مساء الخميس أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عين أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه.كان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قد قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة.وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.وعرفت الحكومة الجديدة مغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة. وبقي وزراء مكلفون حقائب سيادية، في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية. وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.عيّنَ الغزواني الذي يتولى السلطة منذ آب/أغسطس 2019، يحيى ولد أحمد الواقف في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.كان الواقف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاح به انقلاب عام 2009.وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء "حرصا" من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.فرانس24/ أ ف ب