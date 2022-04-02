ليفربول يهزم واتفورد ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (فيديو)


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 16:07قراءة: 0 د, 33 ث
      
حقق نادي ليفربول فوزا صعبا وثمينا على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد، في افتتاح المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي ليرتقي إلى صدارة "البريمير ليغ" مؤقتا.

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ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي سجل الهدف الأول بضربة رأسية، في الدقيقة 22، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، الذي أحرز الثاني في الدقيقة 89، من ركلة جزاء.

وبعد هذا الفوز، ارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 72 نقطة، وبات يتقدم بفارق نقطتين، عن مانشستر سيتي الذي يواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه بيرنلي ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الأولى.



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