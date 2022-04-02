رسالة إلى صناع القرار في المغرب الكبير !

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إن التعلل بالخلاف الجزائري المغربي بخصوص موضوع الصحراء أنه السبب الأساسي في عدم تفعيل الإتحاد المغاربي هي مجرد حجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة.لو كانت هناك إرادة لبادرت كل دولة بما يجب فعله دون حسابات سياسية ضيقة، ما يعيق الإندماج المغاربي أساسا حكوماتنا و صناع القرار، فالوضع الحالي مريح لها و ضامن لإستقرارها و خاصة للمتنفذين و المتمعشين من العزلة المغاربية،إن المبادرة بتمكين المغاربيين من حقوقهم الثلاث هي في حقيقة الأمر واجب تاريخي أمام أبناء الشعب الواحد المقسم بفعل المستعمر، و تمكينهم من حق التنقل و السكن و حق العمل و الإستثمار و حق الدراسة و البحث العلمي هو أقل ما يمكن فعله أمام الشعب المتعطش للوحدة.إن الخطوات التي نطالب بها هي بالأساس دافع إقتصادي سوف يغير من حال الناس و سوف يخلق الثروة بين أفراد الشعب المغاربي، فالإندماج المغاربي قادر على توفير ثلاث نقاط نمو إضافية سنويا، و هو قادر على القضاء على خمس البطالة منذ العام الأول للإندماج و قادر على جعل الإقتصاد المغاربي من بين أقوى عشرين إقتصاد على مستوى العالم بعد سبع سنوات.نحن نطالب بالأساس بالكف عن إضاعة الوقت و إضاعة أعمار الناس و الكف عن التوهم أن مصيرنا مرتبط بقرار الدول الكبرى، لا أحد يمكنه أن يجبرنا على عدم فتح الحدود بيننا و رفع كل العراقيل على تنقل البضائع و الأشخاص أو قادر أن يمنعنا على وضع خارطة إقتصادية متكاملة و على إصلاح إقتصادنا و خلق ديناميكية إقتصادية داخل فضاء مغاربي يمتد على أكثر من 5 مليون كم مربع و على أكثر من 100 مليون ساكن.نحن ندعوا أن تبادر كل دولة بشكل منفصل بفتح الحدود أمام باقي أبناء الشعب المغاربي و تمكينهم من كل الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها مواطنيها دون أي تمييز،ندعوا تونس إلى المبادرة بفتح الحدود أمام الشعب الليبي و الجزائري و الموربتاني و المغربيندعوا ليبيا إلى المبادرة بفتح الحدود أمام الشعب التونسي و الجزائري و المغربي و الموربتانيندعوا موريتانيا إلى فتح حدودها أمام الشعب التونسي و الليبي و المغربي و الجزائريندعوا الجزائر على الأقل أن تفتح حدودها أمام الشعب التونسي و الليبي و الموريتاني إلى أن تتوصل إلى حل مع الجارة المغربندعوا المغرب على الأقل إلى فتح الحدود أمام الشعب التونسي و الليبي و الموريتاني إلى أن تتوصل إلى حل مع الجارة الجزائر.علينا أن نعتبر من ما يحدث في العالم من تكتلات، و إنه إن لم يعد الأخ لأخيه فلن يكون لنا أي مكان في هذا العالم المبني على المصالح و على عقلية العالم المتقدم و العالم المتخلف أو كما يسموننا العالم الثالث.الغريب أن الجميع يدرك أننا متجهون نحو عملية إنتحار بطيء و أن دولنا متجهة نحو الأزمات و ربما الإندثار، إما بتقسيم المقسم أو بإعادة إستعمارنا بشكل جديد أكثر سوءا مما عاشه أجدادنا في الماضي.أرجو أن نعتبر من الماضي و أن تسعى حكوماتنا فعلا إلى التغيير و أن لا نضيع أكثر أعمار شباب أكلت المقاهي و التلفاز نصف أعمارهم.حقوقنا المغاربية* حق التنقل و السكن* حق العمل و الإستثمار* حق الدراسة و البحث العلميخالد الرحمونيمواطن مغاربيرئيس جمعية مغاربيون - تونس