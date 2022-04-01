ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية وقطر والسبت أول أيام الشهر المبارك

نقلت قناة العربية عن السلطات السعودية، "ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية"، معلنة أن "السبت أول أيام الشهر المبارك".
كما ثبت رؤية هلال رمضان في قطر.
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كما أعلنت كل من سلطنة عمان و أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.
كما ثبت رؤية هلال رمضان في قطر.
"،
كما أعلنت كل من سلطنة عمان و أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.
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