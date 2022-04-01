ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية وقطر والسبت أول أيام الشهر المبارك

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نقلت قناة العربية عن السلطات السعودية، "ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية"، معلنة أن "السبت أول أيام الشهر المبارك".كما ثبت رؤية هلال رمضان في قطر."،كما أعلنت كل من سلطنة عمان و أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.