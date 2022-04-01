ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية وقطر والسبت أول أيام الشهر المبارك


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 15 ث
      
نقلت قناة العربية عن السلطات السعودية، "ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية"، معلنة أن "السبت أول أيام الشهر المبارك".

...

كما ثبت رؤية هلال رمضان في قطر.

كما أعلنت كل من سلطنة عمان و أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243866



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 01 أفريل 2022 | 29 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:12 18:43 15:57 12:30 06:05 04:37
Babnet
18°
Babnet19°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1116°-816°-717°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    22389,3

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,30274 DT        1$ =2,96314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   2650,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   