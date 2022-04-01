البحيري: ''الهدف من إختطافي الإغتيال لكن حضور زوجتي وتداول الحادثة في الإعلام غير مخططاتهم''

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اكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عنه ان ما حصل يوم 31 ديسمبر 2021 سبقته حملة دامت اشهر ضده وعائلته وشارك فيها رئيس الجمهورية.واعتبر ان "الهدف الاساسي من عملية اختطافه هو الاغتيال ولكن حضور زوجته اثناء العملية وتداول ما حصل في وسائل الاعلام غير مخطتاتهم".واضاف ان المقال الصادر في جريدة الشروق تحت عنوان "البحيري...الامبراطور الذي دمر القضاء" كان بتدخل من قيس سعيد، مضيفا انه ان ذلك "كان يمثل اعطاء الضوء الاخضر لاغتياله".كما قال البحيري انه "يوم 31 ديسمبر تم اختطافه من قبل مجموعة من الشباب الملتحين وسيارة فخمة قامت بغلق المدخل، مع سيارات اخرى كانت في الانتظار".وافاد ان "هؤلاء الاشخاص لم يقدموا اي وثيقة ولا اي صفة وتم الاعتداء عليه وارغامه على الصعود في احدى السيارات واقتياده الى مكان مجهول اين ظل هناك نحو 3 ساعات تبين فيما بعد انه في منطقة منزل جميل بولاية بنزرت".وقال انه "تم نقله فيما بعد الى مركز الحرس في منطقة منزل جميل اين تم اعلامه انه تحت قيد الاقامة الجبرية".كما قال البحيري انه تم "اختطافه قبل صدور قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية وهو ما يفسر عملية احتجازه لمدة ثلاثة ساعات في مكان مجهول".المصدر شمس