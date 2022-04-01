قرعة مونديال 2022: الأنظار مسلطة نحو الدوحة

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وتقام القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي, الخامسة بتوقيت تونس.وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييده لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومترا، ما سيسهل عملية انتقال جماهير اللعبة من ملعب إلى آخر.وسيشارك في النهائيات 32 منتخبا عرفت هوية 29 منها حتى الآن، وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الأولى بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية، وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، وكوستاريكا خامس منطقة "كونكاكاف" (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي حيث تنتظر ويلز، التي تخطت النمسا قبل أيام، الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا، على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.قطر، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال.الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي.السنغال، كندا، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، صربيا، المغرب، اليابان.السعودية، تونس، الإكوادور، الكاميرون، غانا، إضافة إلى 3 منتخبات ستتحدد من خلال مباريات الملحق.