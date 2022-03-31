روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول وزيلينسكي يتوعد بمواصلة القتال

وكالات -

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أعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار يبدأ اليوم الخميس في ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف إجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.في الأثناء، أكد مفاوض أوكراني أن محادثات السلام مع روسيا ستستأنف عبر الإنترنت يوم غد الجمعة.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن نقدم أي تنازلات، وسنقاتل من أجل كل جزء من أرضنا ومن أجل كل فرد من شعبنا".وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أنجزت المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية، وأجبرت القوات الأوكرانية على التموضع في المدن الكبيرة.وأضافت الوزارة الروسية أن كل مهام القوات الروسية على محوري كييف وتشيرنيهيف تم إنجازها، وأن قواتها تعيد التموضع على المحورين.وقالت إن الهدف من إعادة التموضع هو تنشيط وتركيز العمليات على المحاور ذات الأولوية في دونباس، مؤكدة أن القوات الروسية وفرت الشروط لإنجاز المرحلة النهائية من العملية العسكرية لتحرير دونباس.وأشارت إلى أن قواتها تسيطر بشكل تام على طرق المواصلات والإمدادات الرئيسية التي تؤمّن احتياطي القوات الأوكرانية.وذكرت الوزارة أن القوات الروسية توسع من هجومها، وقد تمكنت من اختراق دفاعات الجيش الأوكراني.من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الروسية بدأت الانسحاب من محطة تشرنوبل، وإنها استعادت مواقع قرب خيرسون وميكولايف.وكان جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون قال إن بعض القوات الروسية أعيد تموضعها من محيط كييف إلى بيلاروسيا، مضيفا أن موسكو أدخلت نحو ألف عنصر من مجموعة فاغنر إلى إقليم دونباس، وأن هناك دلائل على مساع من مجموعة فاغنر لتجنيد مقاتلين من ليبيا وسوريا.وأضاف أن الجيش الروسي يمثل تهديدا راهنا على القارة الأوروبية، مشيرا إلى احتمالية زيادة عدد القوات الأميركية وانتشارها بأوروبا في ضوء الوضع الأمني الجديد.