من هو الشخص الذي أثار الجدل بظهوره في مباراة مصر والسنغال؟

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وتساءل النشطاء على موقع "فيسبوك" عن هوية الشخص الذي ظهر فجأة في المباراة، وملامحه لا تبدو من السنغال، حيث يشبه إلى حد كبير المصريين.واتضح عقب نهاية مباراة مصر والسنغال أن ذلك الشخص يعد واحدا من الحرس الشخصي المعين من اتحاد الكرة للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك كان بارزا عندما كان يضع يده على وجه محمد صلاح أثناء خروجه من أرضية الملعب، وفقا للوطن.تلك المرة لم تكن الأولى لظهور حرس نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، فظهر صلاح من قبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية بحرس شخصي، وذلك مما أثار حفيظة العديد من الجماهير المصرية التي انتقدت ذلك المشهد، نظرا لأنه في بلاده ووسط أهله ومحبيه، وذلك كان عقب مباراة المنتخب المصري بنظيره الجابوني التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين نظيفين ضمن فعاليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.جدير بالذكر أن منتخب السنغال بطل أفريقيا كرر الفوز على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.