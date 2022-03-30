حرب روسيا أوكرانيا.. تقارب بالمفاوضات وواشنطن تشكك في قرار موسكو تقليص نشاطها العسكري بمحيط كييف

وكالات -

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الولايات المتحدة تحذّر رعاياها في روسيا

أعلنت روسيا تقليص نشاطها العسكري في محيط كييف وتشيرنيهيف بشكل جذري، مشددة على أن التعهد بخفض التصعيد ليس وقفا لإطلاق النار، وسط تشكيك البنتاغون في قرار موسكو.وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الروس لم يكونوا مستعدين ولا قادرين على السيطرة على كييف، مضيفة "لم نر ما يؤكد أن وحدات من الجيش الروسي بدأت تنسحب من جبهات القتال حول كييف".وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته ستراقب التزام روسيا وستواصل فرض عقوبات عليها.من جهتها، أكدت تركيا أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب، وكشف الوفدان المفاوضان عن شروطهما.ميدانيا، قال أولكسندر ماركوشين عمدة مدينة إربين إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.وذكرت قوات موالية للجيش الأوكراني تطلق على نفسها كتيبة القرم الإسلامية، أنها استعادت السيطرة على قرية موتيجين غرب كييف.حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أميركيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.