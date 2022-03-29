هدف قاتل يقصي الجزائر ويؤهل الكاميرون لكأس العالم

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حقق المنتخب الكاميروني فوزاً قاتلاً أمام نظيره الجزائري بنتيجة "2-1" مساء الثلاثاء في مباراة إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.سجل ايريك موتينغ هدف التقدم للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة، لينتهي الشوط الأول والثاني بالتقدم الكاميروني بنفس نتيجة الذهاب التي حققها المنتخب الجزائري بهدف نظيف.لتمتد المباراة للأشواط الإضافية، وفي الشوط الإضافي الأول بقيت النتيجة على حالها، إلى أن جاء أحمد طوبا بهدف التعادل للجزائر في الدقيقة "118" من زمن الشوط الإضافي الثاني.وبعدها تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة "124" عن طريق اللاعب كارل ايكامبي ويؤهل منتخب بلاده للمرة الثامنة إلى كأس العالم بمجموع مباراتين "2-2".