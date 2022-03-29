لاعب مالي يخرج عن صمته ويُعلّق على كارثته ضد تونس

. ..

. .

خرج لاعب منتخب مالي موسى سيساكو عن صمته، وعلّق على لقطة الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال مواجهة تونس وتسبب في خسارة فريقه (1-0)، الجمعة، في ذهاب الدور الأخير والحاسم من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.ونشر موهبة نادي ستاندار دي لياج البلجيكي، ليلة الأحد، على صفحته الرسمية في موقع تويتر 3 تغريدات، مخاطباً الشعب المالي: "لأنكم رحبتم بي كواحد منكم، بدت لي فكرة التحليق بألوان بلدنا واضحة بالنسبة لي".وتابع "الشعار الشهير "شخص واحد.. هدف واحد.. إيمان واحد"، معناه الكامل خلال الـ48 ساعة الماضية. أتيحت لي الفرصة للتعرف على الاستاد في باماكو وسط 60 ألف متفرج، ورغم كل ما حدث، فإنني تلقيت دعم كلّ الشعب المالي".واختتم المدافع الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان الفرنسي بالقول: "مساندتكم لي تمنحني حافزًا إضافيًا، لجعل مالي تتألق في القارة وعلى الساحة الدولية، أطلب منكم مرة أخرى دعمكم الثابت للمعركة النهائية".وكان سيساكو أحرز هدفاً بالخطأ في مرمى مالي عند الدقيقة الـ36 من زمن اللقاء، معلناً افتتاح النتيجة للضيوف، ولم تنته مصائب سيساكو عند هذا الحدّ، إذ تعرّض بعد 4 دقائق فقط للطرد، ليغيب بذلك عن مواجهة الإياب ضد تونس التي ستقام الثلاثاء، على استاد "حمادي العقربي برادس".