قديروف يحث الجنود الأوكرانيين على الاستسلام


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 20:00قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقطع فيديو في "تلغرام" يظهر فيه جندي أوكراني أسير يقول إن كتيبتهم تكبدت خسائر فادحة في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية .

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وقال الأسير في الفيديو: "قادتنا طلبوا منا المغادرة وهددونا بإطلاق النار... وقام قادتنا بسرقة الكثير من الذهب وما وقع تحت أيديهم من متاع المدنيين وتركونا وفرّوا".

وتعليقا على الفيديو، حث قديروف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام ضمانا لحياتهم، وأكد أن هذا سيؤدي أيضا إلى "تقريب حلول السلام وعودة النظام في أوكرانيا".

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