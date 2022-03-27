فرانس 24 - يقيم مرشح أقصى اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زمور تجمعا انتخابيا في ساحة تروكاديرو بالعاصمة باريس الأحد في محاولة منه للتدارك بعد تراجع نسبة نوايا التصويت له حسب استطلاعات الرأي. ووفق موفد فرانس24 إلى هناك وسيم الدالي فإن عشرات الآلاف شخص لبوا النداء الذي أطلقه زمور لاستعراض القوة أمام الناخبين الفرنسيين.
فرنسا: المرشح اليميني المتطرف إيريك زمور يستعرض "قوته" في تجمع انتخابي بباريس
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