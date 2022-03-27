اجتماع جديد بين وفدي موسكو وكييف في تركيا الأسبوع القادم


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 17:13قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - أكدت روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع القادم.

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وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن وفدي موسكو وكييف أجريا اليوم الأحد جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 مارس.

بدوره، أكد عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.
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وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري دفاع البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

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