دورة تونس الدولية لكرة الطاولة:التونسية الاء السعيدي تفوز بذهبية فئة اقل من 11 سنة

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فازت التونسية آلاء السعيدي بالميدالية الذهبية للفئة السنية أقل من 11 سنة في دورة تونس الدولية لكرة الطاولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد بقاعة رادس متعددة الاختصاصات، والتي كانت قد انطلقت يوم الاثنين الفارط، وذلك بعد الفوز في كل مبارياتها في مسابقة ضمّت مجموعة واحدة من خمس لاعبات.وفازت آلاء في كل مبارياتها بنتيجة ثلاث مجموعات لصفر، وذلك في المباريات التي جمعتها بمواطنتيها يمنى رجيبة وآلاء عباسي، والجزائرية أماني تزروتي، والإماراتية هند يعقايب.