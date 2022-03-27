السلطات السعودية تتدخل بعد جدل كبير حول فيديو "طفلة السيجارة الإلكترونية"

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وقال المركز عبر حسابه في تويتر: جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية.