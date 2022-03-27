السلطات السعودية تتدخل بعد جدل كبير حول فيديو "طفلة السيجارة الإلكترونية"

كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، أنه تابع البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول امرأة قامت بنشر فيديو لطفلة وهي تدخن سيجارة إلكترونية.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية.
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