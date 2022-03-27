السلطات السعودية تتدخل بعد جدل كبير حول فيديو "طفلة السيجارة الإلكترونية"


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 11:00قراءة: 0 د, 16 ث
      
كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، أنه تابع البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول امرأة قامت بنشر فيديو لطفلة وهي تدخن سيجارة إلكترونية.

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وقال المركز عبر حسابه في تويتر: جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية.
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