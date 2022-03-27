التطبيع: إسرائيل تستضيف مؤتمرا "تاريخيا" بمشاركة أربع دول عربية

وكالات -

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تبدأ إسرائيل الأحد استضافة مؤتمر تاريخي تشارك فيه أربع دول عربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة.ويشارك وزراء خارجية الولايات المتحدة، والإمارات، والبحرين، والمغرب، ومصر في المؤتمر الذي يقام في صحراء النقب.وطبّعت الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بوساطة أمريكية، في ما عُرف باسم "اتفاقات أبراهام".وحذا المغرب حذو الإمارات والبحرين العام الماضي. وقد وقع المغرب يوم الجمعة مع إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، باللغة العربية عبر موقع تويتر.ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الحرب في أوكرانيا واتفاق إيران النووي.