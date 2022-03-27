زيلينسكي يطالب الدول الغربية بجزء من عتادها وبريطانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين

وكالات -

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر اليوم الأحد الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري لبلاده، معتبرا ذلك ضروريا "من أجل حرية أوروبا"، واتهمت بريطانيا روسيا باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، فيما أعلنت واشنطن أنها فرضت خلال شهر عقوبات على أكثر من 470 شخصية و196 كيانا في روسيا.واتهمت بريطانيا الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وقالت إنه يعمد إلى القصف من داخل أجواء روسيا خشية تعرض الطائرات للدفاعات الأوكرانية.وأكدت أوكرانيا فجر اليوم أنها دمرت أمس السبت مقاتلة روسية و12 طائرة مسيّرة، مشيرة إلى تزايد استخدام روسيا الطائرات المسيرة.