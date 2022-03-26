وفاة نقيب المحامين المصريين في المحكمة


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 11:55قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - توفى اليوم السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

...

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، صورة للحظة تعرض رجائي عطية نقيب المحامين لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، داخل محكمة جنايات الجيزة بإمبابة.

كما أكد أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين جراء وعكة صحية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243446



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 26 مارس 2022 | 23 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:14 04:47
Babnet
18°
Babnet19°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1222°-1119°-1223°-1221°-15
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   