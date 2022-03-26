الممثلة ووبي غولدبرغ تدعو العائلة البريطانية المالكة للاعتذار عن الاستعمار

وكالات -

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وقالت غولدبرغ في حديث لبرنامج The View على قناة "أي بي سي" الأمريكية: "لا يمكننا أن نتجاهل الحقائق، حيث كانت بريطانيا تعامل الهند بشكل فظيع خلال سنوات".وقالت غولدبرغ في حديث لبرنامج The View على قناة "أي بي سي" الأمريكية: "لا يمكننا أن نتجاهل الحقائق، حيث كانت بريطانيا تعامل الهند بشكل فظيع خلال سنوات".ووجهت الممثلة انتقادات إلى العائلة المالكة البريطانية، وذلك على خلفية زيارة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت لجامايكا، المستعمرة البريطانية السابقة.وخلال الزيارة عبر الأمير ويليام عن "حزنه العميق" بشأن العبودية ودور بريطانيا فيها، وجدد إدانة والده الأمير تشارلز للعبودية.