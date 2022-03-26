سعر حقيبة هيفاء وهبي في حفل دبي يثير الجدل

@haifawehbe/social

Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 06:26قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بظهورها تحمل حقيبة غالية الثمن أثناء حصولها على لقب أيقونة الموضة لهذا العام، الأمر الذي عرضها للانتقاد من بعض رواد السوشيال ميديا في مصر.

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وظهرت هيفاء خلال حصولها على القب أيقونة الموضة لهذا العام، في إطار فعاليات مهرجان emigala، بالدورة الثانية له، بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان باللون الأبيض ذات فتحة من الساق ومكشوف من الصدر والاكتاف.

كما ظهرت بحقيبة من ماركة Jimmy Choo، تخطت قيمتاه 96 ألف جنيه مصري (5190 دولار)، مما أثار جدل المتابعين، إذا اعتبر بعضهم أن سعرها يضاهي قيمة مقدم شراء شقه في مصر.
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