عصام الشابي يعبر عن صدمته من ازدواجية معايير الغرب بشان الحريات

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عبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن استغرابه من ازدواجية المعايير عن الغرب بعد استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الروسي بسبب كاريكاتير.وكانت فرنسا استدعت يوم الجمعة السفير الروسي لديها اليكسي ميتشكوف بسبب ما نشرته السفارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واعتبرته باريس "غير مقبول".وقالت محطة (بي.اف.ام) الاخبارية ان وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير الروسي بعد نشره رسوما كاريكاتورية على حسابه في (تويتر).ونشرت السفارة الروسية في باريس الخميس رسما ساخرا لجثة فوق طاولة وعليها كلمة "أوروبا" في حين كان شخصان يمثلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يثبتان إبرا فيها مكتوب عليها "رهاب روسيا" و "النازية الجديدة" و"العقوبات".واكدت الخارجية الفرنسية "نحن نسعى جاهدين للحفاظ على قناة حوار ضروري مع روسيا لكن هذا السلوك غير ملائم على الاطلاق"."إستدعت الخارجية الفرنسية السفير الروسي لديها للاحتجاج على نشره رسما كاريكاتوريا إعتبرته فرنسا غير لائق .فرنسا ذاتها التي طلبت من المسلمين ، و المقيمين على اراضيها خصوصا ، عدم الاحتجاج على نشر رسوم مسيئة لرسولهم (ص) باعتبارها تدخل في خانة حرية التعبير التي تحرص حكومة باريس على حمايتها.رفضنا للحرب الروسية على أوكرانيا لا يجب أن تحجب عنّا إزدواجية المعايير التي تعتمدها عديد الدول الغربية في تعاطيها مع القضايا الدولية و الملفات السياسية الحساسة.حاجتنا الى رسم ملامح عالم جديد تتأكد يوما بعد يوم."