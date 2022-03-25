واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن روسي متهم بشن هجمات سيبرانية

وكالات -

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وحسب السلطات الأمريكية، فإن المواطن الروسي متورط في الهجمات على المؤسسات والمنشآت الحيوية للبنية التحتية الأمريكية في عامي 2017 و2018.وقالت الخارجية الأمريكية إن غلادكيخ وأعوانه قاموا باختراق الأنظمة الالكترونية لمصفاة نفطية لشركة أمريكية خلال الفترة بين مايو وسبتمبر عام 2017.وتدعي واشنطن أن المواطن الروسي كان موظفا في منظمة أبحاث تابعة لوزارة الدفاع الروسية.